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MLB／分分合合又回大都會 阿隆索簽2年5400萬美元合約
大都會隊與阿隆索（Pete Alonso）談約一度陷入僵局，今天傳出「北極熊」依舊回窩，雙方將簽下2年、5400萬美元合約，其中包含第1年結束後的逃脫條款。
大聯盟官網報導，阿隆索預計重返大都會，合約中包含1000萬美元簽約金，2025年年薪2000萬美元，2026年執行球員選項的年薪為2400萬美元，不過球隊尚未證實此消息。
阿隆索2019年展開大聯盟生涯，在大都會6個球季打擊率2成49、全壘打226支、打點586分，拿過國聯新人王、全壘打王、打點王，去年球季打擊率2成40、全壘打34支、打點88分，仍具有競爭力，因此季後投身自由球員市場。
日前曾傳出阿隆索拒絕大都會提出的3年合約條件，而大都會也簽下一壘手溫克（Jesse Winker），被視為留不住阿隆索的備案。
不過如今阿隆索重返大都會，加上大都會以15年7.65億美元大約補強的明星強打索托（Juan Soto），還有原有的林多（Francisco Lindor），打線十分具有威脅性。
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