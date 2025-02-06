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MLB／遊騎兵將為他立銅像 貝爾崔：想要帥一點
美國職棒大聯盟遊騎兵隊今天宣布安德魯斯（Elvis Andrus）入主球隊名人堂的喜訊外，也透露8月將揭曉貝爾崔（Adrian Beltre）的紀念銅像，貝爾崔期待：「希望看起來帥一點。」
安德魯斯生涯在游擊防區為遊騎兵先發1605場，寫下隊史單一守位最多先發紀錄，成為遊騎兵名人堂第27人，而好友貝爾崔不僅早一步進入球隊名人堂，更在去年1月入選大聯盟名人堂。
遊騎兵今天同時宣布，美國時間8月22日將揭曉貝爾崔的紀念銅像，將由德州藝術家塔伯（Mike Tabor）製作，座落於全球人壽球場的東北入口廣場。
貝爾崔成為隊史第三位擁有紀念銅像的球員，前兩位分別是歷史三振王萊恩（Nolan Ryan）和鐵捕羅德里格斯（Ivan Rodriguez），三人都是大聯盟名人堂成員。
「這當然是個榮譽。」貝爾崔表示：「他們去年跟我提及時我滿意外的，這不是我預期過的事，等不及看到成果，希望他們能讓我看起來帥一點。」結果安德魯斯吐槽說：「那很困難喔。」
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