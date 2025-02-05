MLB／光芒提供翻譯和訓練師各10萬美元 金河成：無法拒絕的合約

南韓內野手金河成與光芒隊簽下2年2900萬美元合約，他對光芒開的條件相當滿意，合約細節也曝光。

金河成今年將獲得1300萬美元的年薪，也讓他成為光芒隊今年薪資最高的球員，還有200萬美元激勵獎金。2026年若沒有跳脫成為自由球員，留在光芒隊的年薪則為1600萬美元。

另外，根據《紐約郵報》報導，合約還有未透露的細節。光芒球團將為金河成提供1名翻譯和1名康復訓練師，每人年薪各10萬美元，球隊還將提供金河成每年8次往返的商務艙機票及英語課程。

金河成將披上7號戰袍，他受訪時直呼，「這是一個非常好的提議，我無法拒絕。沒有太多猶豫，來自一支好球隊的邀約，讓我順利做出決定。能加入這麼好的球隊，我感到非常榮幸，也感謝波拉斯（Scott Boras）幫我完成這筆好合約。」