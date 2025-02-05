MLB／一朗與5個分身出席華歌爾活動 未提名人堂跑票一事

名人堂球星鈴木一朗今天在東京出席知名內衣品牌「華歌爾」活動，與5位一朗分身合照，沒有提及名人堂跑票一事。

這是名人堂票選後，鈴木一朗首次在日本出席公開活動，一朗與華歌爾旗下運動系列「CW-X」合作多年，他回憶，「25年前，從挑戰大聯盟那刻起，這對我來說就是一種戰袍，沒有這個品牌，我沒辦法打好比賽。」

不只是一朗本人，連他妻子都喜歡這系列商品，一朗展現幽默「抱怨」商品，「品質好到太耐穿，妻子每天都洗、還放進烘乾機，這樣過了20年還是好好的。拜託以後不要再做這麼耐用的商品，應該要做2、3年就會有點舊的。」

前年華歌爾於活動中公開鈴木一朗1：1模型，還原他經典打擊站姿。這次活動更加碼到5人，分別呈現打擊前的例行動作、伸展筋骨、跑步姿勢等，幾乎完美重現一朗在場上的招牌動作。一朗見到後也直呼「太逼真」，活動結束後還和「5個自己」合影。

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精巧に作られた5体のマネキンに「いすぎでしょ。リアルすぎるでしょ」



本物はどこ❓😁



Photo by Yuji Arakawa pic.twitter.com/hKbCVuDOyw — Full-Count フルカウント (@Fullcountc2) 2025年2月5日

鈴木一朗在本屆名人堂票選中獲得393票，只差1票即可全票入選。全美棒球記者協會（BBWAA）今天公布投票記者中的321票，結果顯示這些記者皆投下同意票，目前仍不得而知是誰沒有將票投給一朗。