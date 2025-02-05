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MLB／洋基內野大風吹！ 2屆打擊王將與2小將競爭三壘大關

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基雖然去年在美聯成功出線，但在世界大賽兵敗道奇，休賽季的陣容出現不少變動。 路透
洋基雖然去年在美聯成功出線，但在世界大賽兵敗道奇，休賽季的陣容出現不少變動。 路透

各球團的春訓日逐漸接近，重大補強也幾乎告一段落，洋基隊內野先發陣容也逐漸成形，總教練布恩（Aaron Boone）受訪表示，守位上會有不少調動，先發三壘也將有3位不同年齡層的球員競爭。

洋基上賽季的內野基本陣容為，一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）、二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、游擊手沃爾普（Anthony Volpe）以及三壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），但瑞佐與托瑞斯已不在陣中，內野勢必作出調整。

洋基三壘人選預計由打擊王勒梅修與2位年輕小將競爭。 美聯社
洋基三壘人選預計由打擊王勒梅修與2位年輕小將競爭。 美聯社

洋基新賽季的先發一壘手，預計會是新同學高史密特（Paul Goldschmidt），而沃爾普將會持續擔綱先發游擊，奇森姆則會轉練生涯初期經常鎮守的二壘，也因此，三壘成了許多球員的競爭之地。

布恩透露，三壘大關將由昔日打擊王勒梅修（DJ LeMahieu）與兩位新生代球員：卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）與培拉薩（Oswald Peraza）一同競爭。勒梅修上季因傷影響出賽，因此年輕選手有望把握機會出頭天。

托瑞斯 高史密特

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