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MLB／遊騎兵持續補強 小聯盟約簽下2屆游擊金手套與快腿工具人

聯合新聞網／ 綜合報導
亞莫德曾在2018、2019年完成游擊金手套二連霸，但後續受到傷勢困擾。 美聯社
亞莫德曾在2018、2019年完成游擊金手套二連霸，但後續受到傷勢困擾。 美聯社

遊騎兵隊今日補進2屆金手套得主亞莫德（Nick Ahmed），以及快腿工具人海格提（Sam Haggerty），2人皆簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請。

亞莫德今年將滿35歲，2018與2019年在響尾蛇隊達成國聯游擊手金手套連霸，那也是他生涯唯二繳出雙位數全壘打的賽季，分別敲出16及19轟。但他2022年開始受到傷勢困擾，在2024年與巨人隊簽下小聯盟約，隨後輾轉去了道奇隊與教士隊。

海格提不僅能左右開弓，還是內外兼修的工具人。 美聯社
海格提不僅能左右開弓，還是內外兼修的工具人。 美聯社

海格提今年5月滿31歲，能夠左右開弓，同時也具內外兼修工具人的特性。2019年在大都會隊完成大聯盟初登板，隨後5個賽季都在水手隊，去年5月因為右腳阿基里斯腱撕裂而整季報銷，只留下15打數1安打的成績。生涯繳出打擊率2成32、9轟以及40打點的成績。

隨著2位自由球員的加入，遊騎兵的非40人名單，但受邀參加大聯盟春訓的球員（Non-Roster Invitees，NRI）共有27人，團隊的首次全隊訓練將在美國時間2月17日進行。

大聯盟 遊騎兵

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