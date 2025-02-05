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MLB／洋基1+1合約簽回怪投希爾 「左殺」特性增添牛棚深度

聯合新聞網／ 綜合報導
左打者面對希爾的攻擊指數僅有0.614，而右打者面對他為0.788，非常具有「左殺」特性。 路透
左打者面對希爾的攻擊指數僅有0.614，而右打者面對他為0.788，非常具有「左殺」特性。 路透

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，洋基隊今天以1年285萬美元，外帶2026年的球團選擇權，簽回34歲牛棚左手低肩側投希爾（Tim Hill），希望能補強陣中左投牛棚戰力。

上賽季希爾原先效力白襪隊，不過他27場的出賽，防禦率為偏高的5.87，僅有1次中繼成功，隨後遭到白襪釋出，但洋基將其網羅至陣中，且一躍成為牛棚主力。改披條紋衫後，希爾出賽35場，防禦率僅2.05，有3次中繼成功。

希爾過往在白襪表現欠佳，原先遭到釋出，但洋基選擇網羅，而希爾也把握機會交出好表現。 美聯社
希爾過往在白襪表現欠佳，原先遭到釋出，但洋基選擇網羅，而希爾也把握機會交出好表現。 美聯社

希爾也被帶進季後賽名單，同樣上演好表現，共投8.1局，有1次中繼成功，防禦率僅1.08。洋基40人名單當中，目前只有弗里德（Max Fried）以及洛登（Carlos Rodon）是左投，加上希爾的「左殺」特性，勢必能為牛棚增加更多調度空間。

目前洋基牛棚除了希爾外，另外有明星終結者威廉斯（Devin Williams）、火球男羅艾西加（Jonathan Loaisiga）以及右投克魯茲（Fernando Cruz）。

希爾 洋基 牛棚

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