MLB／薛則轉戰多倫多續寫傳奇 官網評藍鳥能應對健康問題
藍鳥隊在休賽季的補強持續進行，根據大聯盟官網報導，藍鳥確定與3屆塞揚得主薛則（Max Scherzer）簽下1年1550萬美元的合約，加強自家輪值深度。
薛則上賽季效力遊騎兵隊，因為背部手術的關係到6月才回到投手丘，僅投了43.1局，繳出防禦率3.95的成績。雖然薛則已40歲，傷勢也存在疑慮，不過大聯盟官網報導提到，藍鳥具有將選手調整到位的能力與資源。
藍鳥在休賽季的球員爭奪戰上往往雷聲大雨點小，許多已鎖定的球員如重砲索托（Juan Soto）、塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）以及「令和怪物」佐佐木朗希都遭到其他球隊攔胡，不過近期總算出現成果，成功簽下薛則與強打桑坦德（Anthony Santander）。
薛則17年的大聯盟生涯中效力過6支球隊，生涯斬獲多次勝投王、三振王、明星賽以及塞揚獎等榮譽，離名人堂幾乎僅剩一步之遙。若保持健康，今年也有望達成3000局里程碑。另外，他也曾在2019年在國民隊拿下冠軍戒，2023年又在遊騎兵再添一枚。
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