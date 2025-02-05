MLB／傳奇終結者華格納雙喜臨門 入選名人堂後獲太空人退休背號

今年甫入選名人堂，生涯奪下422次救援成功的左投終結者華格納（Billy Wagner）不僅等待10年終於入駐古柏鎮，他生涯前9個賽季效力的太空人隊也將退休他的13號背號，可謂雙喜臨門。

華格納在今年的名人堂票選中以82.5%的得票率入選，根據名人堂規定，效力大聯盟滿10個球季，並且退役5年以上的選手可獲得參選資格，後續需得到75%以上的得票率才能入選，若落選隔年可再參與，但最多只可參與10年。而華格納在最後一年終於達標。

The weight of the long wait was evident for Billy Wagner when he finally got the call from the Baseball Hall of Fame.

“Dreams do come true,” he said.#HallofFame pic.twitter.com/ovLCvTANdo — Jose de Jesus Ortiz (@OrtizKicks) 2025年1月21日

在他接到入選的賀電時不禁潸然淚下，他受訪說道：「隨著時間流逝，你得乾等那些根本不認識你的人們，投票決定你是好或不好，這真的很令人難受。」而今天太空人也宣布將這位傳奇名將的背號退休，這是太空人隊史第9個退休背號。背號退休儀式將在今年美國時間8月16日的太空人主場賽前進行。

這位左投終結者生涯422次救援成功排名歷史第8，且為左投第2，僅次於法蘭柯（John Franco）的424次，若非他急流勇退，這項紀錄可能被他刷新，因為他生涯最後一年，還能繳出37次救援成功，防禦率1.43的鬼神成績。