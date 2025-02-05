MLB／到底是誰沒投給鈴木一朗？ 官方公佈投票結果仍然成謎

日本傳奇名將鈴木一朗在本屆名人堂票選中獲得393票，只差1票即可全票入選。全美棒球記者協會（BBWAA）今天公布投票記者中的321票，不過結果顯示這些記者皆投下同意票，目前仍不得而知是誰沒有將票投給一朗。

大聯盟史上僅有1位選手全票入選名人堂，那就是MLB歷史救援王，前洋基當家終結者李維拉（Mariano Rivera），在2019年以全票入選名人堂成為史上第一人。原本眾家媒體皆預測一朗能成為第2人，無奈有1名記者並沒有將票投給一朗，使得一朗錯過這項偉大紀錄。

All 321 of the voters who made their Hall of Fame ballots public voted for Ichiro Suzuki. The one person who didn’t vote for Ichiro will remain a mystery.



(Here’s the part where I state the obvious: Everyone should make their ballots public. Accountability matters.) https://t.co/kOSG6Jo0jb — Jeff Passan (@JeffPassan) 2025年2月4日

不過一朗在1月中開票後也展現風度，他認為自己並不完美，「正是因為不完美，才有前進的動力。」同時也向該位記者喊話：「我想邀請他到我家來，我們一起喝一杯，聊一聊。」，不過截至目前這位投票者的身份仍是個謎。

雖然BBWAA曾在2016年開會討論是否要公佈投票者身份，當時也以80：19的票數同意公佈，不過後續董事會決定仍然將此權利留給投票者自己。《ESPN》名記者帕桑（Jeff Passan）在社群媒體發文，他認為這項投票的透明度非常重要。