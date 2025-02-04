MLB／曾寫下世界大賽判決「完全比賽」裁判 因涉賭遭解僱

大聯盟裁判霍伯格（Pat Hoberg）去年疑似違反棒球賭博相關規定，大聯盟因而對此展開調查，調查期間霍伯格也無任何執法機會。而在今日，大聯盟決定將他解僱，昔日的「完美裁判」就這樣因醜聞離開聯盟。

38歲的霍伯格於2014年首次在大聯盟執法，2017年正式成為大聯盟全職裁判，也參與過世界棒球經典賽。2022年世界大賽G2擔任主審時，全場129好壞球全部皆為正確判決，寫下屬於裁判的「完全比賽」，受到不少球迷讚賞。

Never forget when Pat Hoberg called a PERFECT GAME in the World Series 🤯 pic.twitter.com/k5OwWMOzMT — Baseball Lifestyle™ (@BsbLifestyle__) 2024年11月26日

不過，霍伯格卻在去年被爆出賭博醜聞，他馬上提出申訴，不過經歷調查後，大聯盟今天宣布將他解僱。根據美媒報導，霍伯格和一名友人共用線上體育博彩公司，儘管沒有本人參與的證據，但觸犯到敏感地帶。

不僅如此，霍伯格還還刪除了手機中調查所需的資訊，行徑可疑。根據報導，霍伯格的友人在2021年4月2日至2023年11月1日期間，投注了141場棒球賽事，投注金額逼近21.4萬美元。