快訊

盼低調送別大S…小S透過經紀人發聲：返台時間不對外公開

內埔鄉連2年同1人抽到汽車 數學老師：機率和中威力彩頭獎相近

MLB／曾寫下世界大賽判決「完全比賽」裁判 因涉賭遭解僱

聯合新聞網／ 綜合報導
霍伯格涉賭遭調查，最終遭到解僱。 美聯社
霍伯格涉賭遭調查，最終遭到解僱。 美聯社

大聯盟裁判霍伯格（Pat Hoberg）去年疑似違反棒球賭博相關規定，大聯盟因而對此展開調查，調查期間霍伯格也無任何執法機會。而在今日，大聯盟決定將他解僱，昔日的「完美裁判」就這樣因醜聞離開聯盟。

38歲的霍伯格於2014年首次在大聯盟執法，2017年正式成為大聯盟全職裁判，也參與過世界棒球經典賽。2022年世界大賽G2擔任主審時，全場129好壞球全部皆為正確判決，寫下屬於裁判的「完全比賽」，受到不少球迷讚賞。

不過，霍伯格卻在去年被爆出賭博醜聞，他馬上提出申訴，不過經歷調查後，大聯盟今天宣布將他解僱。根據美媒報導，霍伯格和一名友人共用線上體育博彩公司，儘管沒有本人參與的證據，但觸犯到敏感地帶。

不僅如此，霍伯格還還刪除了手機中調查所需的資訊，行徑可疑。根據報導，霍伯格的友人在2021年4月2日至2023年11月1日期間，投注了141場棒球賽事，投注金額逼近21.4萬美元。

世界大賽 大聯盟 裁判

相關新聞

MLB／曾寫下世界大賽判決「完全比賽」裁判 因涉賭遭解僱

大聯盟裁判霍伯格（Pat Hoberg）去年疑似違反棒球賭博相關規定，大聯盟因而對此展開調查，調查期間霍伯格也無任何執法機會。而在今日，大聯盟決定將他解僱，昔日的「完美裁判」就這樣因醜聞離開聯盟。

MLB／投球訓練中途遭「不速之客」闖入 大谷翔平竟完全沒輒

道奇隊日本球星大谷翔平提前抵達球隊位於亞利桑那的春訓基地進行自主訓練，備戰新賽季。雖然道奇的投捕春訓報到日是美國時間2月11日，不過大谷仍選擇提前開機，力拚重返二刀流，在練球過程中，也發生了有趣小插曲

MLB／驚！水原一平莊家聲稱一半球員涉賭 其中10%已沉迷

大谷翔平前翻譯水原一平涉嫌銀行詐欺罪等罪，提供他下注的莊家波伊爾（Mathew　Bowyer）接受《紐約郵報》訪問時語出驚人，聲稱有一半職業運動員在賭博。 水原一平偷走大谷1700萬美元，即將在

MLB／洋基簽下「抗癌鬥士」卡拉斯科 曾奪勝投王與東山再起獎

洋基隊今以小聯盟約簽下今年3月將滿38歲的右投卡拉斯科（Carlos Carrasco），並附帶大聯盟春訓邀請。卡拉斯科雖然上賽季在守護者隊表現不甚理想，但他曾是2017年的美聯勝投王。 根據《

MLB／簽弗列爾提回鍋還不夠 老虎盼打動明星三壘手布萊格曼

道奇隊奪冠班底弗列爾提（Jack Flaherty）今日以2年3500萬美元的合約與前東家老虎隊再續前緣，而薪資空間充沛的老虎在簽下弗列爾提後，據傳目光放向仍在自由市場的布萊格曼（Alex Bregm

MLB／弗列爾提下家終於出爐！ 2年3500萬美元回鍋老虎

道奇隊世界大賽奪冠班底弗列爾提（Jack Flaherty）終於找到新東家！和前東家老虎隊達成2年3500萬美元的合約，這是他自去年季中被交易至道奇後，再度回到底特律。 弗列爾提的大聯盟生涯待過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。