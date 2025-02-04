MLB／投球訓練中途遭「不速之客」闖入 大谷翔平竟完全沒輒

道奇隊日本球星大谷翔平提前抵達球隊位於亞利桑那的春訓基地進行自主訓練，備戰新賽季。雖然道奇的投捕春訓報到日是美國時間2月11日，不過大谷仍選擇提前開機，力拚重返二刀流，在練球過程中，也發生了有趣小插曲。

大谷持續為了二刀流進行投球復健訓練，今天的訓練菜單包含了15分鐘的傳接球。另外在訓練中途，竟有一隻小狗出現在現場，導致練習喊卡。

大谷正在投球時，一隻小狗突然突然闖進投捕之間，大谷雖然有一隻愛犬「Decoy」，但當大谷想接近這隻不速之客時，小狗竟不願意讓大谷抱起，大谷也順著小狗的行進路線，開著門「送客」。後續當大谷正在進行伸展時，這隻小狗竟又出現，猶如雕像般站在一旁。

除了傳接球練習，大谷還與助理體能教練史密斯（Travis Smith）進行敏捷度訓練。先前道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪表示，大谷或許能在5月左右重返投手丘。