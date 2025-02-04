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MLB／驚！水原一平莊家聲稱一半球員涉賭 其中10%已沉迷

聯合新聞網／ 綜合報導
水原一平。 美聯社
水原一平。 美聯社

大谷翔平前翻譯水原一平涉嫌銀行詐欺罪等罪，提供他下注的莊家波伊爾（Mathew　Bowyer）接受《紐約郵報》訪問時語出驚人，聲稱有一半職業運動員在賭博。

水原一平偷走大谷1700萬美元，即將在美國時間2月6日面臨判決；波伊爾則在去年8月承認非法進行體育投注、洗錢和提交虛假納稅申報表，將在今年4月4日開庭。波伊爾受訪時談到水原，「很明顯他在偷錢，且沒有徵求大谷的許可。但他從來沒有表現出錢會影響他一秒鐘，非常有禮貌且尊重人。」

根據美國檢察機關調查，水原從2021年9月至2024年1月期間共下注1萬9000次。美國司法部調查結果則顯示，水原總共贏了1.42億美元，輸掉1.82億美元，最終負債是4067萬美元。這段期間波伊爾曾放寬水原投注限制，讓他能下注更多錢。

波伊爾曾關心水原為何一直輸錢，水原回他，「我在這方面真的太爛了。」波伊爾表示儘管他很擔心水原，但自己也很貪婪，所以沒有斷絕關係，「我相信水原真的有嚴重賭博成癮問題，我也身陷於此，曾經跑去拉斯維加斯豪賭數百萬美元。」

波伊爾表示他對於水原的遭遇感到內疚，因為自己是其中一個原因。他還在訪談中承認大聯盟已故球星羅斯（Pete Rose）曾透過他投注。波伊爾更語出驚人表示，現在有50%球員在賭博，其中10%是沉迷的賭徒。不過波伊爾認為，投注自己比賽的球員比例應該不到3%。

大谷翔平 水原一平

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