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MLB／洋基簽下「抗癌鬥士」卡拉斯科 曾奪勝投王與東山再起獎

聯合新聞網／ 綜合報導
卡拉斯科抗癌的故事打動不少球迷，他也憑藉自身努力獲得東山再起獎。 路透
卡拉斯科抗癌的故事打動不少球迷，他也憑藉自身努力獲得東山再起獎。 路透

洋基隊今以小聯盟約簽下今年3月將滿38歲的右投卡拉斯科（Carlos Carrasco），並附帶大聯盟春訓邀請。卡拉斯科雖然上賽季在守護者隊表現不甚理想，但他曾是2017年的美聯勝投王。

根據《ESPN》報導，卡拉斯科去年在守護者出賽21場，繳出3勝10敗，防禦率5.64的成績，為球隊吃下了103.2局。他已在大聯盟征戰15個賽季，生涯累計110勝103敗，平均防禦率4.14。這份合約帶有激勵條款，若他成功進入40人名單將獲得150萬美元的激勵獎金。

不只激勵獎金，他還有機會拿到最高約250萬美元的績效獎金。2017年卡拉斯科在守護者投出生涯年，豪取18勝，獲得美聯勝投王與塞揚獎票選第4名的殊榮。但他在2019被診斷出血癌，抗癌成功後重返投手丘，榮獲該年東山再起獎。

但要擠進洋基先發輪值有些難度，目前洋基先發輪值有柯爾（Gerrit Cole）、弗里德（Max Fried）、洛登（Carlos Rodon）、希爾（Luis Gil）、施密特（Clarke Schmidt）等人，輪值外也有許多好手，要成功爭取一席之地並不容易。

大聯盟 守護者 洋基

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