MLB／簽弗列爾提回鍋還不夠 老虎盼打動明星三壘手布萊格曼

道奇隊奪冠班底弗列爾提（Jack Flaherty）今日以2年3500萬美元的合約與前東家老虎隊再續前緣，而薪資空間充沛的老虎在簽下弗列爾提後，據傳目光放向仍在自由市場的布萊格曼（Alex Bregman）。

布萊格曼（Alex Bregman）是太空人隊的當家三壘手，不過去年賽季結束後至今與母隊談約陷入僵局，而仍有足夠薪資空間的老虎若高層有意，有機會與其他競爭者一同競逐布萊格曼。

老虎簽回弗列爾提，但補強腳步尚未停下。 路透

目前老虎團隊薪資為1.42億美元，若加上豪華稅則是1.56億美元，距離2025年的豪華稅門檻2.41億美元還有8500萬美元的距離，或許尚能負荷布萊格曼心中預想的待遇與複數年合約，近期也傳出老虎願意開出2億美元的大約網羅布萊格曼。

老虎陣中的三壘競爭者目前有24歲新秀楊恩（Jace Jung）以及維爾林（Matt Vierling）等人，若直接網羅布萊格曼，維爾林或許就將直接移防外野，而楊恩的機會也會遭到壓縮，但對於老虎是直接的戰力提升。