快訊

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

MLB／簽弗列爾提回鍋還不夠 老虎盼打動明星三壘手布萊格曼

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊格曼談約持續僵持，薪資空間上足的老虎有望出手。 美聯社
布萊格曼談約持續僵持，薪資空間上足的老虎有望出手。 美聯社

道奇隊奪冠班底弗列爾提（Jack Flaherty）今日以2年3500萬美元的合約與前東家老虎隊再續前緣，而薪資空間充沛的老虎在簽下弗列爾提後，據傳目光放向仍在自由市場的布萊格曼（Alex Bregman）。

布萊格曼（Alex Bregman）是太空人隊的當家三壘手，不過去年賽季結束後至今與母隊談約陷入僵局，而仍有足夠薪資空間的老虎若高層有意，有機會與其他競爭者一同競逐布萊格曼。

老虎簽回弗列爾提，但補強腳步尚未停下。 路透
老虎簽回弗列爾提，但補強腳步尚未停下。 路透

目前老虎團隊薪資為1.42億美元，若加上豪華稅則是1.56億美元，距離2025年的豪華稅門檻2.41億美元還有8500萬美元的距離，或許尚能負荷布萊格曼心中預想的待遇與複數年合約，近期也傳出老虎願意開出2億美元的大約網羅布萊格曼。

老虎陣中的三壘競爭者目前有24歲新秀楊恩（Jace Jung）以及維爾林（Matt Vierling）等人，若直接網羅布萊格曼，維爾林或許就將直接移防外野，而楊恩的機會也會遭到壓縮，但對於老虎是直接的戰力提升。

布萊格曼 老虎

相關新聞

MLB／簽弗列爾提回鍋還不夠 老虎盼打動明星三壘手布萊格曼

道奇隊奪冠班底弗列爾提（Jack Flaherty）今日以2年3500萬美元的合約與前東家老虎隊再續前緣，而薪資空間充沛的老虎在簽下弗列爾提後，據傳目光放向仍在自由市場的布萊格曼（Alex Bregm

MLB／弗列爾提下家終於出爐！ 2年3500萬美元回鍋老虎

道奇隊世界大賽奪冠班底弗列爾提（Jack Flaherty）終於找到新東家！和前東家老虎隊達成2年3500萬美元的合約，這是他自去年季中被交易至道奇後，再度回到底特律。 弗列爾提的大聯盟生涯待過

MLB／道奇老將看自家「宇宙艦隊」 喊話要拿120勝

道奇隊35歲內野老將羅哈斯（Miguel Rojas）在Podcast中談到正在打造「宇宙艦隊」的道奇球團，他表示，憑藉現有陣容，要拿到破大聯盟紀錄的單季120勝並不是不可能。 羅哈斯並沒有把話

MiLB／旅美棒球選手林昱珉春訓請假 台東陪家人廟宇參拜

農曆春節假期結束，旅美棒球選手林昱珉和家人來到台東市廟宇參拜；林昱珉表示，原本有接獲美職響尾蛇隊通知參加大聯盟春訓，但因...

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

道奇隊日籍球星大谷翔平去年底宣布要當爸爸的喜訊，今天在道奇隊感謝球迷的「Dodger Fest」中，也透露迎接第一個小孩...

MLB／休賽季好短！大谷翔平透露術後進度 二刀流時間未定

日本球星大谷翔平今天參加道奇隊為感謝球迷舉辦的「Dodger Fest」，他坦言肩膀手術的複雜程度比手肘更高，但目前訓練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。