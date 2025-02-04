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MLB／弗列爾提下家終於出爐！ 2年3500萬美元回鍋老虎

聯合新聞網／ 綜合報導
弗列爾提結束他在道奇的短暫時光，將回歸老東家老虎。 美聯社
弗列爾提結束他在道奇的短暫時光，將回歸老東家老虎。 美聯社

道奇隊世界大賽奪冠班底弗列爾提（Jack Flaherty）終於找到新東家！和前東家老虎隊達成2年3500萬美元的合約，這是他自去年季中被交易至道奇後，再度回到底特律。

弗列爾提的大聯盟生涯待過紅雀、金鶯、老虎、道奇等隊，其中2017年至2023年在紅雀投出身價，堪稱當時的球隊少主。雖然他在2023年轉投金鶯，且成績不甚理想，但去到老虎後在18場先發中拿下7勝5敗，防禦率僅2.95，隨後在季中被交易至道奇。

弗列爾提回歸老虎，將有望與老虎陣中賽揚得主史庫柏一同扛下老虎輪值。 路透
弗列爾提回歸老虎，將有望與老虎陣中賽揚得主史庫柏一同扛下老虎輪值。 路透

現在回顧這筆交易可謂三贏局面，弗列爾提喜獲冠軍戒，並幫道奇扛下季後賽最多局數，而老虎也透過交易換得潛力游擊史威尼（Trey Sweeney）與捕手李蘭佐（Thayron Liranzo）。在這趟「道奇遊」結束後，弗列爾提也回到他重拾身手的老虎。

弗列爾提回到老虎第1年薪水為2500萬美元，2026球季有1000萬美元的保障薪資，若扛下超過15場先發，則可以提升至2000萬美元。弗列爾提先前受訪就曾提過自己有意願回到前東家，此次回鍋將與本屆美聯塞揚得主史庫柏（Tarik Skubal）共同撐起老虎輪值。

弗列爾提 老虎 道奇

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