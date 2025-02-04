MLB／道奇老將看自家「宇宙艦隊」 喊話要拿120勝

道奇隊35歲內野老將羅哈斯（Miguel Rojas）在Podcast中談到正在打造「宇宙艦隊」的道奇球團，他表示，憑藉現有陣容，要拿到破大聯盟紀錄的單季120勝並不是不可能。

羅哈斯並沒有把話說死，他認為這並非「目標」，而是種「期望」，「我知道要達成120勝有點困難，但有了現在的這套陣容，我們應該要盡力取勝。」並表示，120只是個數字，代表著「每天都要勝利」

羅哈斯說道：「只要大家把自己的份內事盡量做好並保持健康，我們一定能拿個115勝，甚至120勝。」大聯盟的勝場紀錄由1906年的小熊隊以及2001年的水手隊共同保持的116勝，不過最終這2支球隊都沒有打進世界大賽。

道奇休賽季進行了諸多重大補強，包含了史奈爾（Blake Snell）、耶茨（Kirby Yates）以及佐佐木朗希，另外還有MVP連線：弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）還有大谷翔平，確實有望寫下大量勝場數並衝擊世界大賽。