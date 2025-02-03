快訊

iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉

日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

大S日本染病猝逝…導遊目睹「流感4天奪命」 後悔沒做一事

MiLB／旅美棒球選手林昱珉春訓請假 台東陪家人廟宇參拜

中央社／ 台東縣3日電
農曆春節假期結束，旅美棒球選手林昱珉（中）3日陪著阿嬤、爸爸來到台東市廟宇參拜，祈求平安。圖民眾提供
農曆春節假期結束，旅美棒球選手林昱珉（中）3日陪著阿嬤、爸爸來到台東市廟宇參拜，祈求平安。圖民眾提供

農曆春節假期結束，旅美棒球選手林昱珉和家人來到台東市廟宇參拜；林昱珉表示，原本有接獲美職響尾蛇隊通知參加大聯盟春訓，但因想多陪伴剛出生的女兒，因此向球團請假。

去年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，21歲王牌左投林昱珉爆紅，今天陪著阿嬤、爸爸到廟裡還願，也祈求家人平安。

林昱珉的阿嬤幾年前身體欠安，曾來廟裡祈求，如今身體康復；林昱珉也如願能前往美國發展，加上林昱珉的妻子才生下女兒，讓他有機會回台東過年。

林昱珉接受媒體聯訪表示，原本有接獲美職響尾蛇隊通知參加大聯盟春訓，但想多陪陪剛出生的女兒，所以向球團請假，等2月中旬元宵節過後再回球隊，到時去哪參加春訓等球團通知。目前妻、女不會一起赴美，因為女兒還太小，等大一點再考慮。

12強國手online 世界棒球12強

延伸閱讀

MLB／響尾蛇大聯盟春訓名單不見林昱珉！無緣連2年參加

MiLB／美媒分析林昱珉晉升之路難易度 估本季MLB登板5場、11局

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

戴培峰專訪／形容林昱珉很殺、很恐怖 首見年輕投手有這種特質

相關新聞

MLB／休賽季好短！大谷翔平透露術後進度 二刀流時間未定

日本球星大谷翔平今天參加道奇隊為感謝球迷舉辦的「Dodger Fest」，他坦言肩膀手術的複雜程度比手肘更高，但目前訓練...

MiLB／旅美棒球選手林昱珉春訓請假 台東陪家人廟宇參拜

農曆春節假期結束，旅美棒球選手林昱珉和家人來到台東市廟宇參拜；林昱珉表示，原本有接獲美職響尾蛇隊通知參加大聯盟春訓，但因...

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

道奇隊日籍球星大谷翔平去年底宣布要當爸爸的喜訊，今天在道奇隊感謝球迷的「Dodger Fest」中，也透露迎接第一個小孩...

MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

日本球星大谷翔平今天現身道奇球場，參加感謝球迷的「Dodger Fest」活動時，消瘦身影令球迷擔心，原因是日前感染流行...

MLB／道奇安排大谷翔平4天搖頭娃娃日 山本和佐佐木各1天

「令和怪物」佐佐木朗希休賽季吸引超過20支球隊爭取，最終選擇加盟道奇隊，與大谷翔平以及山本由伸2位日本前輩並肩作戰。而朗希也有了自己的搖頭娃娃日，根據賽程安排，會落在美國時間8月4日對紅雀隊之戰。

MLB／正面回應「毀滅棒球」 道奇總管：會生氣代表我們做對

道奇隊休賽季補強沒有極限，讓人彷彿看到新一代「邪惡帝國」。不過大手筆網羅明星球員的做法自然引來許多球迷批評，甚至被罵「正在摧毀棒球」，對此，道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）在播客節目上反駁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。