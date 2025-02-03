MiLB／旅美棒球選手林昱珉春訓請假 台東陪家人廟宇參拜

農曆春節假期結束，旅美棒球選手林昱珉和家人來到台東市廟宇參拜；林昱珉表示，原本有接獲美職響尾蛇隊通知參加大聯盟春訓，但因想多陪伴剛出生的女兒，因此向球團請假。

去年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，21歲王牌左投林昱珉爆紅，今天陪著阿嬤、爸爸到廟裡還願，也祈求家人平安。

林昱珉的阿嬤幾年前身體欠安，曾來廟裡祈求，如今身體康復；林昱珉也如願能前往美國發展，加上林昱珉的妻子才生下女兒，讓他有機會回台東過年。

林昱珉接受媒體聯訪表示，原本有接獲美職響尾蛇隊通知參加大聯盟春訓，但想多陪陪剛出生的女兒，所以向球團請假，等2月中旬元宵節過後再回球隊，到時去哪參加春訓等球團通知。目前妻、女不會一起赴美，因為女兒還太小，等大一點再考慮。