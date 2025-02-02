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MLB／大谷翔平明顯瘦一圈…身染流感、躲野火「帶妻逃離家園」

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MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平與愛犬Decoy。 美聯社
大谷翔平與愛犬Decoy。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平去年底宣布要當爸爸的喜訊，今天在道奇隊感謝球迷的「Dodger Fest」中，也透露迎接第一個小孩的出生「既興奮又緊張」，還希望愛犬Decoy也能一起照顧孩子。

大谷翔平日前透過IG公布喜訊，貼出一張用表情符號遮住的嬰兒超音波照，太太證實真美子懷孕，他也寫下：「等不及小菜鳥加入我們的家庭了！」

今天在活動中被恭喜此事，大谷翔平說：「畢竟是第一次，緊張跟期待兩者都有，最重要的還是希望孩子能夠平安出生，這樣就很足夠了。」

至於當小孩出生後，愛犬Decoy在家中的地位是否會受到影響？大谷翔平也笑說：「會怎麼樣呢？牠現在都很有活力，希望能跟我們一起照顧孩子。」

大谷翔平去年狂趕人生進度，先在年初宣布與前日本隊女籃國手田中真美子結婚，季中以54轟、59盜達成史無前例的「50轟、50盜」成就，加入道奇隊第一年就幫助球隊拿下世界大賽冠軍，年末又宣布即將迎來第一個小孩的喜訊。

大谷翔平 日本隊 道奇

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