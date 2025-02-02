MLB／休賽季好短！大谷翔平透露術後進度 二刀流時間未定

日本球星大谷翔平今天參加道奇隊為感謝球迷舉辦的「Dodger Fest」，他坦言肩膀手術的複雜程度比手肘更高，但目前訓練都還有在軌道上，正確的投打二刀流復出時間要等到春訓後才會明朗。

大谷翔平因去年世界大賽第二戰中嘗試盜二壘導致左肩受傷，之後進行手術修復因脫臼引起的關節盂唇撕裂，他表示，因為接受手術的關係，感覺今年休賽季的時間特別短，「怎麼一下子就到現在了。」也因道奇拿下世界大賽冠軍，大谷的休息時間確實比以往短。

對於左肩手術對於投打造成的影響，大谷翔平表示，以手術的複雜程度來說，目前復健、訓練都有照計畫走，能夠順利地接上春訓以及開季，「肩膀手術確實複雜，這也是比較複雜的關節，跟手肘手術相比，有更多事情要做，但目前都還算順利。」

對於何時能夠再現投打二刀流，大谷翔平也還無法給出明確的時間點，「目前只有大概的規劃，還是要等到春訓進入牛棚練投後才比較明確，距離現在還有幾周到1個月，我想還沒辦法確定時間。」

而道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）也延續日前說法，指出大谷翔平預計要到5月才有機會開始投球，勢必會錯過在日本舉行的開幕戰，「投球進度滿順利的，打擊方面看過近期的影片，看起來完全沒有動過手術的樣子。」