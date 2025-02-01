MLB／道奇安排大谷翔平4天搖頭娃娃日 山本和佐佐木各1天
「令和怪物」佐佐木朗希休賽季吸引超過20支球隊爭取，最終選擇加盟道奇隊，與大谷翔平以及山本由伸2位日本前輩並肩作戰。而朗希也有了自己的搖頭娃娃日，根據賽程安排，會落在美國時間8月4日對白襪隊之戰。
大谷翔平上賽季繳出54轟、59盜鬼神成績，達成史上第1次「50-50」成就，道奇也為他規劃4天的搖頭娃娃日，日期分別是4月2日MVP版、5月15日以及8月27的「50-50」版，最後則是9月10日。
另一位前輩山本由伸的搖頭娃娃日則是在7月2日面對紅雀隊時舉行，佐佐木朗希則是在8月4日。
佐佐木朗希加盟道奇後備受重視，日前被球團受邀參與大聯盟春訓。據大聯盟國際自由球員簽約規定，道奇與朗希僅能簽訂小聯盟合約，最終簽約金為650萬美元。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言