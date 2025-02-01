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MLB／道奇安排大谷翔平4天搖頭娃娃日 山本和佐佐木各1天

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希雖然簽下的是小聯盟約，但球團也安排了他的搖頭娃娃日。 美聯社
佐佐木朗希雖然簽下的是小聯盟約，但球團也安排了他的搖頭娃娃日。 美聯社

「令和怪物」佐佐木朗希休賽季吸引超過20支球隊爭取，最終選擇加盟道奇隊，與大谷翔平以及山本由伸2位日本前輩並肩作戰。而朗希也有了自己的搖頭娃娃日，根據賽程安排，會落在美國時間8月4日對白襪隊之戰。

大谷翔平上賽季繳出54轟、59盜鬼神成績，達成史上第1次「50-50」成就，道奇也為他規劃4天的搖頭娃娃日，日期分別是4月2日MVP版、5月15日以及8月27的「50-50」版，最後則是9月10日。

今年道奇球團推出的「翔平與Decoy」版搖頭娃娃。 美聯社
今年道奇球團推出的「翔平與Decoy」版搖頭娃娃。 美聯社

另一位前輩山本由伸的搖頭娃娃日則是在7月2日面對紅雀隊時舉行，佐佐木朗希則是在8月4日。

佐佐木朗希加盟道奇後備受重視，日前被球團受邀參與大聯盟春訓。據大聯盟國際自由球員簽約規定，道奇與朗希僅能簽訂小聯盟合約，最終簽約金為650萬美元。

佐佐木朗希 大谷翔平 山本由伸 道奇

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