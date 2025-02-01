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MLB／正面回應「毀滅棒球」 道奇總管：會生氣代表我們做對

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇成功在世界大賽扳倒洋基隊後，休賽季的補強也毫不手軟。 路透
道奇成功在世界大賽扳倒洋基隊後，休賽季的補強也毫不手軟。 路透

道奇隊休賽季補強沒有極限，讓人彷彿看到新一代「邪惡帝國」。不過大手筆網羅明星球員的做法自然引來許多球迷批評，甚至被罵「正在摧毀棒球」，對此，道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）在播客節目上反駁這一說法。

高姆斯近期參與《紐約郵報》播客節目，節目中談到道奇的大動作補強，他大方回應：「如果我們的行為引起了憤怒，那沒關係，我認為這代表著道奇迷是開心的，這正是我們的目標。我們在技術上能成為最好的球隊沒錯，但這不代表比賽的結果。」

不過道奇的黃金陣容目前還有一位靈魂人物尚未定案，正是自2008年起便一同與道奇打天下的3屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw），現年36歲的克蕭季後投入自由市場後，目前尚未與道奇談妥合約，高梅斯表示：「我們始終與他保持聯繫，我們知道他想成為終身道奇人。」

道奇原先陣中就包含一票明星球員，包含貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平以及弗里曼 （Freddie Freeman）等人，隨後又網羅日本「令和怪物」佐佐木朗希，使道奇被視為奪冠大熱門，有機會挑戰連霸。

佐佐木朗希 克蕭 大谷翔平 道奇

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