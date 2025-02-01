MiLB／小聯盟今年首批藥檢開鍘！2年輕投手遭禁賽50場以上

現為自由球員的小聯盟投手潘尼亞（Jeison Pena）以及洛磯隊小聯盟投手雷耶斯（Ulises Reyes），在藥物檢測中皆呈現陽性，顯示服用了興奮劑「司坦唑醇」。根據小聯盟相關禁藥法規，分別遭禁賽80場與56場。

22歲的潘尼亞於2020年加入釀酒人隊，但在去年遭到釋出；19歲的雷耶斯則是從多明尼加夏季聯盟發跡，在2023年底才與洛磯簽約。2人是今年第1批因藥檢而被禁賽的小聯盟球員，去年共有20名球員因藥檢未過而被禁賽。

Free agent pitcher Jeison Pena and Colorado pitcher Ulises Reyes suspended for positive drug tests https://t.co/Ln0Lw0n01F — Denver Post Sports (@DPostSports) 2025年1月31日

去年有2名大聯盟球員因藥檢問題遭禁賽，分別是22歲的紅人隊大物內野手馬提（Noelvi Marte）以及藍鳥隊內野手馬丁尼茲（Orelvis Martinez），前者因此而缺席80場比賽，後者則是因檢測出興奮劑「可洛米分」，也遭禁賽80場，當時他才剛在大聯盟出賽1場。

馬提也因此次風波無緣爭奪新人王，馬丁尼茲則表示自己是因服用助孕藥物而導致違規，後續也接受懲罰。已退役的中職人氣球星張泰山在2008年北京奧運時，正是因為相同原因導致檢測出「可洛米分」，最終無緣參賽。