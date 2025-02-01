MLB／響尾蛇大聯盟春訓名單不見林昱珉！無緣連2年參加
響尾蛇隊今天公布不在球隊40人名單中，但受邀參加大聯盟春訓的球員名單（Non-Roster Invitees，NRI）。去年曾參與大聯盟春訓的21歲台灣左投林昱珉今年未獲邀請。
響尾蛇去年NRI有15名投手，林昱珉就是眾多入選的小聯盟新秀之一，不過今年名單中只有9名投手，且林昱珉並不在其中。林昱珉上賽季大多在2A出賽，球季尾聲獲升3A，先發1場，繳出4.2局失1分的表現。
雖然林昱珉季中因為被界外球擊中臉部而休兵2個月，但也讓他有機會參與秋季聯盟以及世界12強棒球賽補足局數。林昱珉也被視為中華隊陣中的新生代王牌，首戰對南韓以及冠軍戰對日本2場先發，總共投8.2局只失2分，表現相當傑出。
美媒《運動畫刊》也預估目前在3A的林昱珉本賽季有機會登上大聯盟，預測將出賽5場並主投11局，繳出防禦率4.46的成績。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言