MLB／響尾蛇大聯盟春訓名單不見林昱珉！無緣連2年參加

響尾蛇隊今天公布不在球隊40人名單中，但受邀參加大聯盟春訓的球員名單（Non-Roster Invitees，NRI）。去年曾參與大聯盟春訓的21歲台灣左投林昱珉今年未獲邀請。

響尾蛇去年NRI有15名投手，林昱珉就是眾多入選的小聯盟新秀之一，不過今年名單中只有9名投手，且林昱珉並不在其中。林昱珉上賽季大多在2A出賽，球季尾聲獲升3A，先發1場，繳出4.2局失1分的表現。

Invites to @SaltRiverFields have been sent. ✉️ pic.twitter.com/YHLXuq4ff9 — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 2025年1月31日

雖然林昱珉季中因為被界外球擊中臉部而休兵2個月，但也讓他有機會參與秋季聯盟以及世界12強棒球賽補足局數。林昱珉也被視為中華隊陣中的新生代王牌，首戰對南韓以及冠軍戰對日本2場先發，總共投8.2局只失2分，表現相當傑出。

美媒《運動畫刊》也預估目前在3A的林昱珉本賽季有機會登上大聯盟，預測將出賽5場並主投11局，繳出防禦率4.46的成績。