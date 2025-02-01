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MLB／柏恩斯離隊後無重大補強 金鶯總管老神在在：還有時間

聯合新聞網／ 綜合報導
柏恩斯。 美聯社
柏恩斯。 美聯社

金鶯隊去年同一時間網羅塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes），堪稱是近年球團最重大補強，但休賽季柏恩斯轉戰響尾蛇隊後，金鶯仍未補進大咖球員，球隊總管艾利亞斯（Mike Elias）卻顯得老神在在：「我們還有時間。」

艾利亞斯表示，自己很滿意球隊的狀態，休賽季補強上仍然還有時間。有球迷懷疑金鶯新老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）是否願意花錢，艾利亞斯為老闆掛保證：「我們的團隊薪資在魯賓斯坦加入前就持續增加，他加入後我們的選項變得更多。」

本季金鶯主要補強有簽下歐尼爾（Tyler O’Neill）、卡爾森（Dylan Carlson）、先發投手摩頓（Charlie Morton）和日本投手菅野智之等人。除歐尼爾外，其他球員都不是複數年約，且投手補強普遍被認為強度不足，且年紀偏大。

根據《Spotrac》網站數據，金鶯薪資目前排名大聯盟第15名，對一支不久前還薪資墊底的球隊來說，確實是一大進步，不過目前2026年已經承諾保證支付的部分，卻排在大聯盟第28名。

金鶯

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