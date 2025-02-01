MLB／藍鳥補強雷達又撲空！皇家網羅明星終結者艾斯特維茲

上季效力天使與費城人隊的終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）1月初傳出可能被藍鳥隊網羅，但最終確定以2年2200萬美元落腳皇家隊，將與艾塞克（Lucas Erceg）一同鞏固皇家牛棚。

艾斯特維茲今年32歲，生涯從洛磯隊發跡，始終以後援角色出賽，他去年賽季轉投天使，7月底被交易至費城人，整季出賽54場，繳出4勝5敗，外加26次救援成功，防禦率2.45的不俗成績。

艾斯特維茲幫助費城人奪下國聯東區龍頭，但國聯分區系列賽G4上場拆彈時，遭到大都會球星林多（Francisco Lindor）滿貫全壘打狙擊，目送大都會隊晉級國聯冠軍賽。

Francisco Lindor. Go-ahead grand slam.



Unreal. Citi Field is going absolutely bonkers.



Mets 4, Phillies 1, bottom six. pic.twitter.com/VjY9qxInbo — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) 2024年10月9日

2023年賽季艾斯特維茲入選全明星，該年繳出5勝5敗、2次中繼成功、31次救援成功以及防禦率3.90的成績。