MLB／藍鳥補強雷達又撲空！皇家網羅明星終結者艾斯特維茲
上季效力天使與費城人隊的終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）1月初傳出可能被藍鳥隊網羅，但最終確定以2年2200萬美元落腳皇家隊，將與艾塞克（Lucas Erceg）一同鞏固皇家牛棚。
艾斯特維茲今年32歲，生涯從洛磯隊發跡，始終以後援角色出賽，他去年賽季轉投天使，7月底被交易至費城人，整季出賽54場，繳出4勝5敗，外加26次救援成功，防禦率2.45的不俗成績。
艾斯特維茲幫助費城人奪下國聯東區龍頭，但國聯分區系列賽G4上場拆彈時，遭到大都會球星林多（Francisco Lindor）滿貫全壘打狙擊，目送大都會隊晉級國聯冠軍賽。
2023年賽季艾斯特維茲入選全明星，該年繳出5勝5敗、2次中繼成功、31次救援成功以及防禦率3.90的成績。
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