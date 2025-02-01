MLB／強投金恩與教士簽「1+1」合約 避免薪資仲裁

強投金恩（Michael King）今天與教士隊達成共識，簽下包含2026年雙向選擇權的「1+1」合約，以避免薪資仲裁。

金恩才剛被大聯盟官網列為自由市場的重點對象，就在今天完成續約。這份合約中，金恩2025年的年薪為100萬美元，且能獲得300萬美元的簽約金。

若2026賽季雙方選擇執行選項，金恩的年薪將達到1500萬美元；如果球隊不執行，選擇買斷合約需支付375萬美元。買斷金額隨本季出賽數上升，20場增加5萬美元，25和28場再分別增加10萬美元。

2023年底洋基隊向教士交易來索托（Juan Soto），金恩作為洋基的交易包裹被送到聖地牙哥。金恩上季擔綱30場先發，繳出13勝9敗，防禦率2.95的成績，主投173.2局中飆出201K。

金恩6年大聯盟生涯中，在洋基前5年以後援角色為主，拿下27中繼、7救援，2024賽季轉戰教士後扛下先發重任，生涯拿下26勝26敗，防禦率為3.20。