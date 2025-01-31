快訊

MiLB／美媒分析林昱珉晉升之路難易度 估本季MLB登板5場、11局

獨／各界好友出席！王金平初三宴請避談罷免 「這些大咖」也到場

再遭炎上！節目中打陳晨威「2巴掌」挨轟 曾國城親上火線回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／美媒分析林昱珉晉升之路難易度 估本季MLB登板5場、11局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林昱珉。 美聯社
林昱珉。 美聯社

21歲左投林昱珉距離大聯盟只剩最後一步，站上最高殿堂的日子是否會在2025年？報導響尾蛇隊農場的「運動畫刊」作者奧利佛（Jake Oliver）對他的預估是，本季在大聯盟出賽5場、11局，防禦率4.46。

林昱珉去年11月扮演中華隊在世界12強棒球賽的王牌先發，包括冠軍賽對日本隊演出4局壓制，作為目前最接近大聯盟的台灣投手，林昱珉新球季表現備受關注。

奧利佛昨天專文報導林昱珉本季的成績預測，預估他今年將在大聯盟登板5場、11局，繳出防禦率4.46、FIP（投手獨立防禦率）4.62、保送率9.0%、三振率17.8%、H/9（每9局被安打數）9.30、HR/9（每9局被全壘打數）1.10。

文中分成林昱珉為何能超越、不如預估數據的兩個角度分析。首先林昱珉可能超越預期的原因是，響尾蛇3A所屬的太平洋岸聯盟雖是打者聯盟，但林昱珉去年僅在3A亮相一場，對於該層級打者來說資訊較少，林昱珉有機會在季初打者仍對他陌生時先投出好表現吸引球團目光；此外，文中也點出，即便林昱珉一開始起步不順，他具備能在大聯盟成功的心理素質，不害怕進攻好球帶面對打者，去年在12強面對世界最強球隊日本隊的表現就是鐵證。

至於可能低於預估數據的原因，則是林昱珉年僅21歲，面對3A多數都較年長且較有經驗的打者，也有難以很快取得成功的可能性，而響尾蛇目前體系內（包含大、小聯盟）先發投手還有9人排在他前面，除非有複數傷情出現，或是林昱珉有超乎預期表現，否則恐怕還需等待時間才能等到晉升。

大聯盟 林昱珉 響尾蛇

延伸閱讀

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

戴培峰專訪／形容林昱珉很殺、很恐怖 首見年輕投手有這種特質

影／除民政局小物外 林昱珉服役前赴超商買「這三樣」

影／12強王牌投手林昱珉當兵去 談到老婆孩子露微笑全說了

相關新聞

MiLB／美媒分析林昱珉晉升之路難易度 估本季MLB登板5場、11局

21歲左投林昱珉距離大聯盟只剩最後一步，站上最高殿堂的日子是否會在2025年？報導響尾蛇隊農場的「運動畫刊」作者奧利佛（...

MLB／水原一平哭大谷害他欠債求減刑 檢方反擊：連房租都偷大谷的錢

水原一平竊案將在美國時間2月6日開庭量刑，而他日前透過律師以「賭博成癮」及「悔過」為由爭取減刑為18個月，但根據ESPN...

MLB／上季年薪僅次大谷 三屆塞揚薛則1年1550萬美元轉戰藍鳥

40歲三屆塞揚名投薛則（Max Scherzer）確定新東家，以一年1550萬美元合約加入藍鳥隊，將在多倫多展開他的第1...

MLB／送暖洛杉磯打火英雄 大谷翔平捐款到、人也到

洛杉磯受到野火重創，道奇隊日籍球星大谷翔平送暖不落人後，今天與兩位隊友西恩（Emmet Sheehan）、卡斯帕里斯（B...

MLB／狂威還沒開季就被大都會DFA 但有10倍行情小聯盟合約當後路

曾效力樂天桃猿隊的洋投狂威（Dylan Covey），這個冬天成為大都會隊的第一筆簽約補強，但隨著今天球隊與史坦尼克（R...

MLB／放棄教士800萬美元 金河成與光芒簽2年2900萬美元大約

曾效力教士隊的韓籍內野手金河成獲得其他球隊青睞，今日大聯盟官網報導，他與光芒隊簽下2年合約，合約總值2900萬美元（約台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。