MiLB／美媒分析林昱珉晉升之路難易度 估本季MLB登板5場、11局

21歲左投林昱珉距離大聯盟只剩最後一步，站上最高殿堂的日子是否會在2025年？報導響尾蛇隊農場的「運動畫刊」作者奧利佛（Jake Oliver）對他的預估是，本季在大聯盟出賽5場、11局，防禦率4.46。

林昱珉去年11月扮演中華隊在世界12強棒球賽的王牌先發，包括冠軍賽對日本隊演出4局壓制，作為目前最接近大聯盟的台灣投手，林昱珉新球季表現備受關注。

奧利佛昨天專文報導林昱珉本季的成績預測，預估他今年將在大聯盟登板5場、11局，繳出防禦率4.46、FIP（投手獨立防禦率）4.62、保送率9.0%、三振率17.8%、H/9（每9局被安打數）9.30、HR/9（每9局被全壘打數）1.10。

文中分成林昱珉為何能超越、不如預估數據的兩個角度分析。首先林昱珉可能超越預期的原因是，響尾蛇3A所屬的太平洋岸聯盟雖是打者聯盟，但林昱珉去年僅在3A亮相一場，對於該層級打者來說資訊較少，林昱珉有機會在季初打者仍對他陌生時先投出好表現吸引球團目光；此外，文中也點出，即便林昱珉一開始起步不順，他具備能在大聯盟成功的心理素質，不害怕進攻好球帶面對打者，去年在12強面對世界最強球隊日本隊的表現就是鐵證。

至於可能低於預估數據的原因，則是林昱珉年僅21歲，面對3A多數都較年長且較有經驗的打者，也有難以很快取得成功的可能性，而響尾蛇目前體系內（包含大、小聯盟）先發投手還有9人排在他前面，除非有複數傷情出現，或是林昱珉有超乎預期表現，否則恐怕還需等待時間才能等到晉升。