MLB／狂威還沒開季就被大都會DFA 但有10倍行情小聯盟合約當後路

曾效力樂天桃猿隊的洋投狂威（Dylan Covey），這個冬天成為大都會隊的第一筆簽約補強，但隨著今天球隊與史坦尼克（Ryne Stanek）完成1年合約，大都會指定讓渡狂威，接下來他將面臨等待是否有球隊承接，若無則須在大都會的35萬美元小聯盟合約或進入自由市場作出抉擇。

狂威在猿隊征戰兩季成績不俗，取得16勝10敗、防禦率3.63，近兩年回歸美職體系，陸續效力道奇、費城人隊。他在去年11月與大都會簽下合約，在大聯盟的天數以年薪85萬美元（約台幣2804萬元）採計，小聯盟則以年薪35萬美元（約台幣1155萬元）計算。

大都會今天簽回史坦尼克，為了在40人名單空出位置，指定讓渡狂威，若有球隊吸收則需承接他的原有合約，並放在40人名單內，若無球隊接手，狂威可選擇下放大都會小聯盟，或是放棄這紙合約，重新進入自由市場。

MLB Trade Rumor網站分析指出，35萬美元幾乎是小聯盟保障薪資的10倍，認為狂威可能會保留現有的小聯盟合約，大都會留下這位牛棚備案的機會高。