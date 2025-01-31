MLB／水原一平哭大谷害他欠債求減刑 檢方反擊：連房租都偷大谷的錢

水原一平竊案將在美國時間2月6日開庭量刑，而他日前透過律師以「賭博成癮」及「悔過」為由爭取減刑為18個月，但根據ESPN報導，聯邦法院檢察官認為並無證據顯示水原在竊取大谷翔平帳戶前已賭博成癮，且在他第一次偷錢時，帳戶裡其實還有足以還債的金額。

水原藉翻譯職務之便，從大谷翔平帳戶裡盜取1700萬美元，共24次假扮大谷本人向銀行申請轉帳，檢方建議判處4年9個月刑期，水原方則爭取18個月。

水原向法官提出的信件中將自己描述為苦命勞工，全天候照顧大谷翔平起居，但並未得到相對應的薪水，反而為了照顧大谷，像是必須住在離他較近的地方，種種開銷讓他欠下大筆債務，自己不得已才被迫透過賭博還債，也因此對賭博產生嚴重依賴。

ESPN今天報導指出，檢方對於水原的聲明提出反擊，首先是調閱全美30家合法賭場的資料，僅找到水原在2008年在一家賭場下注200美元，而他在2018年於博奕網站FanDuel註冊帳號，但從未下注，並無足夠證據他早已賭博成癮；他在2023年開始於DraftKings投注，當時已是開始竊取大谷金錢之後。

此外，檢方認為，水原並非在累積龐大債務後才開始偷錢，他第一次動用大谷帳戶時轉出4萬美元，而水原當時的支票帳戶仍有3萬4000美元以上，且一直都是大量餘額的狀態，2024年3月時餘額超過19萬5000美元。檢方認為，他一開始有能力用自己的錢還債，卻選擇偷大谷的錢。

水原聲稱為了照顧大谷必須住在離他近的地方，加上在日本的房租，導致債務累積，檢方也提出帳單表明並非事實，水原是在大谷不知情的情況下使用大谷的簽帳金融卡支付房租，實際上他並無任何開銷，沒有車貸、沒有卡債或任何租賃費用，就連車都是開大谷給的保時捷。