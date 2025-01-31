MLB／上季年薪僅次大谷 三屆塞揚薛則1年1550萬美元轉戰藍鳥

40歲三屆塞揚名投薛則（Max Scherzer）確定新東家，以一年1550萬美元合約加入藍鳥隊，將在多倫多展開他的第18年大聯盟生涯。

薛則生涯已累積216勝，去年效力遊騎兵隊年薪4333萬美元，全大聯盟僅次於道奇隊大谷翔平的7000萬美元，但受到傷勢問題影響，全季只留下9場、43.1局出賽，取得2勝4敗、防禦率3.95，有40次三振、10次保送，帶著未知數進入自由市場。

藍鳥在這個冬天成為陪榜專家，陸續在競逐索托（Juan Soto）、柏恩斯（Corbin Burnes）、佐佐木朗希（Roki Sasaki）的過程中失利，終於開始展現補強成果，繼延攬外野砲桑坦德（Anthony Santander）後，再收下一位老資歷的先發投手。

薛則的加入為藍鳥先發輪值增添深度，加上34歲高斯曼（Kevin Gausman）、35歲巴塞特（Chris Bassitt）、 30歲貝里歐斯（José Berríos）等人，4人合計大聯盟資歷48季、7109局；5號先發預計會是法蘭西斯（Bowden Francis）或羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），將是藍鳥輪值裡僅有不滿30歲的成員。