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MLB／放棄教士800萬美元 金河成與光芒簽2年2900萬美元大約

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
韓籍球員金河成轉戰光芒。 美聯社
韓籍球員金河成轉戰光芒。 美聯社

曾效力教士隊的韓籍內野手金河成獲得其他球隊青睞，今日大聯盟官網報導，他與光芒隊簽下2年合約，合約總值2900萬美元（約台幣9.5億元），且明年球季後還可執行跳脫。

報導中指出，光芒隊證實簽約消息，另外根據消息人士透露，金河成今年將獲得1300萬美元的年薪，也讓他成為光芒隊今年薪資最高的球員，另外2026年若他沒有跳脫成為自由球員，留在光芒隊的年薪則為1600萬美元，這也是光芒隊史簽下的第5大自由球員合約。

金河成是在2021年升上大聯盟，優異的內野守備及不錯的長打能力是他的優勢，曾在2023年獲得金手套，去年球季狀況下滑，打擊率僅2成33，另有11轟、47分打點、22次盜壘，他在球季結束後放棄執行800萬美元的球員選項，投身自由市場。

如今金河成獲得光芒隊合約，不過去年8月曾因右肩發炎進入傷兵，並在後續進行手術治療，也因此他可能無法趕上2025球季的開幕戰，但預計會在5月左右復出。

光芒 大聯盟 金河成

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