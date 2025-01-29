MLB／首次3球員登MLB The Show封面 史肯斯：我不太會玩

知名棒球電玩遊戲《MLB The Show》官方宣布，為慶祝遊戲20周年，將首度在封面放上3名球員，分別是海盜隊火球男史肯斯（Paul Skenes）、金鶯隊內野手韓德森（Gunnar Henderson）和紅人隊快腿克魯茲（Elly De La Cruz）。

這3名球員年紀都不到23歲，都在去年入選明星賽。史肯斯去年菜鳥賽季就成為海盜王牌投手，取得11勝3敗，主投113局就狂飆170K，防禦率1.96，獲選國聯最佳新人。

韓德森是金鶯明星游擊手，去年累積37轟21盜，美聯MVP票選第4。克魯茲則擁有超狂運動能力，去年不只敲出25轟、67次盜壘更是領先全大聯盟。

《MLB The Show》全球行銷團隊經理李斯（Todd Liss）受訪時解釋3位球員登上封面的原因，「過去我們選擇單一球員封面，通常是棒球運動的巔峰人物。然而，隨著前所未見的年輕球員們進入大聯盟，我們希望能呈現當前棒球運動的改變，並將這變化呈現在封面上，這3位球員正改寫棒球的可能性。」

史肯斯是首位登上封面的全職投手（2022年為二刀流大谷翔平），他受訪時笑稱不常玩這款遊戲，「老實說，我不太擅長這個。」