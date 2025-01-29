MLB／藍鳥積極追塞揚強投薛則 官網：要展現重返季後賽決心

現年40歲的塞揚強投薛則（Max Scherzer）至今仍未決定新東家，根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，仍有多隊對他有興趣，其中藍鳥隊最積極。

薛則生涯拿過3次塞揚獎，曾連6年單季投球破200局，不過他去年受傷勢影響，在遊騎兵隊只先發9場，防禦率3.95。

薛則最近在佛羅里達的訓練基地，費恩森引述消息人士的說法，「他看起來還是薛則，他的塞揚時代確實過去了，但仍有足夠的實力成為一名稱職的先發投手。」

報導指出，多支球隊對薛則有興趣，其中藍鳥是最積極的球隊，已經關注他2個多月。

藍鳥休賽季追逐大咖自由球員屢屢碰壁，儘管成功簽下44轟重砲桑坦德（Anthony Santander），但官網認為，還要追求阿隆索（Pete Alonso）或布萊格曼（Alex Bregman）等明星球員，向薛則展現重返季後賽的決心。

消息人士提到薛則的心態，「他賺超過3億美元了，對他來說，找到有競爭力的球隊，應該才是最重要的。如果他簽約後發現球隊戰績不佳，那可能又要面臨季中被交易的局面，這肯定不是他想要的。」