MLB／道奇確定1年約簽明星終結者 洋基老闆：要像他們很困難
道奇隊休賽季戰力大升級， 37歲明星終結者耶茨（Kirby Yates）今天確定通過體檢，簽下1年1300萬美元合約，如果出賽達50場、55場，將各獲得50萬美元激勵獎金。
耶茨去年效力遊騎兵隊，生涯第2次入選明星賽，整季主投61.2局就送出85K，防禦率僅1.17，奪下33次救援成功。
耶茨擁有頂級指叉球，生涯每9局能送出12.5K，在至少投400局的投手當中歷史排名第6，僅次於查普曼（Aroldis Chapman）、海德（Josh Hader）、狄亞茲（Edwin Diaz）、金布洛爾（Craig Kimbrel）及簡森（Kenley Jansen）。
道奇休賽季簽下史奈爾（Blake Snell）、史考特（Tanner Scott）、崔南（Blake Treinen）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、康佛托（Michael Conforto）、金慧成和佐佐木朗希等好手。
簽下耶茨後，薪資總額將達到3.9億美元，遠超2.41億美元門檻，加上豪華稅實際支出可能超過5億美元。洋基隊老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）美國時間周二受採訪時直言：「對大多數球隊來說，要做到道奇正在做的事，是非常困難的。」
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