MLB／道奇確定1年約簽明星終結者 洋基老闆：要像他們很困難

23歲的佐佐木朗希決定提前挑戰大聯盟，備受外界注目，首年適應能力和表現乃至於續航力問題，也是全新考驗。 曾執掌羅德隊兵符的井口資仁指出，佐佐木朗希儘管在日本5年期間從未達到規定投球局數，但值得高

2025-01-28 16:12