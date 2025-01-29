MLB／日職OB對佐佐木朗希實力有信心 仍點出一大隱憂

「令和怪物」佐佐木朗希日前確定加盟道奇隊，日職橫濱DeNA隊名將野村弘樹和前養樂多監督真中滿，也針對佐佐木首年表現進行預測。

佐佐木過去在日職習慣六人先發輪值，野村弘樹在電視節目中提到，道奇的環境有助於佐佐木成長，六人輪值正是一大優勢，「加盟道奇對佐佐木來說是好選擇，畢竟隊中已有山本由伸和大谷翔平，還有強大輪值陣容。這種環境下，他應該能維持節奏。」

真中滿則提出隱憂：「最令人擔心的還是他能否投完整季，在日本時他沒有全年出賽的紀錄，這點讓人有點擔心。」

不過真中滿對佐佐木的實力很有信心，「他的直球和指叉球都是頂級水準，一定能在大聯盟立足。雖然合約顯示他將從小聯盟開始，但應該很快就能升上大聯盟並站穩。」