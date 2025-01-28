MLB／道奇提供理想養成環境 前羅德監督點明佐佐木朗希未來課題

23歲的佐佐木朗希決定提前挑戰大聯盟，備受外界注目，首年適應能力和表現乃至於續航力問題，也是全新考驗。

曾執掌羅德隊兵符的井口資仁指出，佐佐木朗希儘管在日本5年期間從未達到規定投球局數，但值得高興的是，他未曾受重大傷病困擾，這一點也是建立在羅德的管控之下。「這是羅德隊的計劃之一。我們希望他能建立強壯的體魄，未來能在更高的比賽強度中穩定發揮。」

井口資仁強調：「朗希目前還處於成長階段，和去年旅美的山本由伸不同，山本是以成熟的姿態去挑戰，而朗希則希望在道奇變得更加出色。」

針對佐佐木在大聯盟可能面臨的挑戰，井口特別提到球數和賽程的不同。「大聯盟一季的比賽數比日本多出約20場，因此他需要克服手指起水泡等問題，並逐步增加投球局數。」井口預測，佐佐木可能在第一年控制在120局左右，逐步適應高強度賽事。

此外，井口還提到大聯盟的比賽規則，例如「投球計時器（Pitch Clock）」，可能對部分投手造成困擾，但對佐佐木來說並非問題。「朗希是一名快速準備能立即投球的投手，這點對他來說完全不成問題。」

井口資仁認為，道奇隊提供了一個理想的環境，能幫助佐佐木成長為更全面的投手。對於這位曾創下完全比賽紀錄的投手，井口充滿期待：「朗希對自己的目標非常明確，我相信他能在大聯盟舞台上繼續進步，成為世界頂尖的投手之一。」