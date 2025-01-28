MLB／與高橋宏斗自主訓練 山本由伸回家鄉製作「備前燒」

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸在結束夢幻般的新秀賽季後，回到日本度過休賽季時光。他近日透過社群媒體分享了近況，除了與中日隊的高橋宏斗和羅德隊的澤田圭佑一起自主訓練，還抽空回到家鄉岡山縣備前市，親手製作了當地著名的陶器「備前燒」。

山本由伸在2023年以12年13.25億美元的超級合約轉戰大聯盟，雖然受傷勢影響僅在例行賽出戰18場，繳出7勝2敗、防禦率3.00的成績。但他在季後賽多是關鍵時刻表現亮眼，幫助道奇奪下世界大賽冠軍，更成為史上首位完成奧運金牌、WBC經典賽冠軍、世界12強賽冠軍、大聯盟世界大賽冠軍和日本一「終極五冠」的球員。

山本由伸和大谷翔平加入道奇第一年就奪下世界大賽冠軍。 美聯社

休賽季返回日本的山本由伸在社群上分享，自己與高橋宏斗、澤田圭佑一同進行自主訓練，互相激勵提升。除此之外，他還特地返回家鄉岡山縣備前市，不僅欣賞了美麗的夜空，還親手嘗試製作了當地知名陶器「備前燒」。山本表示，這是一段充實的假期，讓他能夠反思自身、連繫家人與朋友，同時也為新賽季蓄積能量。

山本由伸同時為近期洛杉磯的野火受災地區祈福，希望影響區域能早日重建。他也表達了對即將到來新賽季的期待：「今年，我將繼續作為道奇隊的一員努力奮戰，希望能夠為球隊做出更多貢獻，感謝球迷們繼續支持！」