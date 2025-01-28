MLB／擴大影響力！擁大谷山本佐佐木 道奇計劃設立日本粉絲俱樂部

洛杉磯道奇近年接連網羅大谷翔平、山本由伸以和佐佐木朗希3位日職頂尖投手，還被球迷戲稱為「日本到齊隊」。這支洛杉磯名門不僅提升了在美國本土的競爭力，更逐步成為日本球迷最支持的MLB球隊之一。道奇隊主席卡斯坦（Stan Kasten）近日透露，球團計劃在日本設立粉絲俱樂部，以進一步鞏固其國際影響力。

自2023年大谷翔平加盟道奇後，這支豪門球隊便成為日本球迷的焦點，特別是他與山本由伸聯手第一年就贏得世界大賽冠軍，更讓藍色風暴席捲全球。2024年休賽季，道奇再下一城，簽下「令和怪物」佐佐木朗希，進一步鞏固其在日本的熱度。

《Dodgers Nation》分析指出，日本球迷對道奇的高度支持，可能成為佐佐木朗希決定加盟的關鍵之一。對此，卡斯坦在受訪時表示：「道奇已經成為日本球迷的首選MLB球隊，這是我們希望拓展的機會。」

卡斯坦透露，球團正在試驗國際粉絲俱樂部的設立計劃。「英超聯賽和歐洲足球聯賽已經在這方面有相當成功的經驗，吸引了大量國際粉絲。我們正推動一個試驗性計劃，並將日本作為重點地區。」

目前道奇尚未公布粉絲俱樂部的具體成立時間，但該計劃無疑會吸引大批日本球迷加入。

《Dodgers Nation》指出：「擁有大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希的道奇，不僅提升球隊實力，還為棒球運動的國際化發展帶來正面影響。日本粉絲俱樂部的設立，將成為大聯盟在海外擴展版圖的另一重要指標。」

道奇隊將於2025年3月在日本東京巨蛋進行MLB開幕戰，與芝加哥小熊隊進行兩場比賽，道奇風潮勢必進一步擴大。

卡斯坦補充道：「擁有3位日本球星對球隊和運動發展而言是雙贏的局面。道奇在日本的影響力正在不斷擴大，我們希望透過粉絲俱樂部進一步加深與當地球迷的連結。」