MLB／佐佐木朗希靠速球指叉球還不夠 前羅德監督：學達比修滑球
曾執掌羅德隊兵符的井口資仁近日在節目《ABEMA Sports Time》中談及前愛徒佐佐木朗希，深入分析這位日本棒球天才投手的挑戰大聯盟之路，以及未來的發展方向。現年22歲的佐佐木朗希於本月與洛杉磯道奇簽下小聯盟合約，開始了他的旅美旅程。
井口資仁在節目中指出，佐佐木朗希在心理素質上非常適合挑戰大聯盟，但他也認為僅依賴速球和指叉球難以在大聯盟立足。「大聯盟的打者水準極高，朗希必須進一步磨練滑球。他目前正在向達比修有學習滑球的技巧，如果能成功融合自身的風格，他將成為更出色的投手。」
此外，井口強調佐佐木朗希在比賽中的主動性和研究精神。他表示：「朗希非常積極，總是向優秀的球員請教。他已經具備了與教練團對話並表達自己需求的能力，這在大聯盟環境中非常重要，因為沒有人會主動指導你。」
佐佐木朗希在加盟羅德的第一年曾設定目標為「塞揚獎」，這表明他從一開始就希望成為世界最佳投手之一。井口資仁透露：「他早在日本職棒第一年就將成為世界頂級投手作為目標，塞揚獎對他來說是最高的榮耀。」
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