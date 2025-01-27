MLB／大谷翔平英文致詞影片驚豔粉絲 感謝美麗妻子相伴

美國棒球記者協會（BBWAA）紐約分會年度晚宴於近日在紐約舉行，洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平榮獲2024年國聯年度MVP，由於洛杉磯野火的影響和個人因素，他無法親自出席。大谷特地製作一段約2分40秒的影片，在晚宴上播放並全程使用英文發表感言，令現場來賓與球迷相當驚喜。

大谷翔平首先解釋，由於洛杉磯當地近期發生嚴重野火，讓他與家人深受影響，因而難以親赴紐約。他對所有在野火中失去家園和親人的人們致上深切哀悼，也為流離失所或死亡的動物感到心痛。他表示，自己已決定捐出50萬美元（約新台幣1600多萬元），盡力幫助重建家園，同時呼籲大家團結一致，為這座城市付出更多關懷與支持。

在感言中，大谷翔平一一點名感謝道奇隊老闆沃爾特（Mark Walter）、主席卡斯坦（Stan Kasten）、執行副總裁兼首席行銷官羅森（Lon Rosen）、棒球營運總裁安德魯・弗里德曼（Andrew Friedman）以及總經理高梅斯（Brandon Gomes），感謝他們提供機會讓他能為這支歷史悠久的球隊效力。

大谷翔平也提到道奇隊所有隊友、訓練團和後勤人員，在過去一年中給予的支持與鼓勵，讓他能持續發揮、奪下國聯MVP的殊榮。

同時，他特別感謝翻譯艾爾頓（Will Ireton）以及經紀人巴列羅（Nez Balelo）及經紀公司（CAA）在整個球季所提供的協助與建議，並強調球迷也是他不可或缺的力量，「每天都能感受到大家火熱的支持，這讓我更加努力。」大谷說道。

影片尾聲，大谷翔平特別提到他的妻子田中真美子，並深情地感謝：「感謝我美麗的妻子，謝謝妳一直在我身邊，同時也要感謝我的家人和朋友們的支持。」這溫暖又真摯的一句話，讓粉絲們紛紛在社群媒體上大呼浪漫，也表示看到他用流利英文表達感謝，令人相當驚艷。

大谷翔平最後將MVP這份榮譽獻給洛杉磯這座城市，並感謝第一線的救援人員、消防隊和所有為野火災情奮戰的人士。他鼓勵大家保持堅強和團結，共同度過這段艱難的時期。