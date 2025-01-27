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MLB／佐佐木朗希被預言旅美首季10勝 官網形容「三振藝術家」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
佐佐木朗希轉戰大聯盟被寄予厚望。 美聯社
佐佐木朗希轉戰大聯盟被寄予厚望。 美聯社

「令和怪物」佐佐木朗希即將展開首次道奇隊春訓，迎接第1個大聯盟球季，美國權威數據網站FanGraphs推測這位23歲日籍強投的表現，K功將會十分出色，大聯盟官網更用「三振藝術家」形容。

官網指出，關於佐佐木的炒作已經很多了，這位日本超級巨星在大聯盟第1個球季的早期預測充滿活力，三振功力甚至媲美海盜隊新生代王牌史肯斯（Paul Skenes）。

FanGraphs預測佐佐木新人球季將有24場先發、合計138.2局，戰績10勝6敗、防禦率3.30，將會飆出179次三振，平均每9局K掉11.6人、奪三振率31.6%。

官網特別提到，佐佐木每9局11.6K、奪三振率在先發投手都排名前5，不到139局飆出179K，將會立刻成為大聯盟最頂尖的三振藝術家之一。

史肯斯去年5月登上大聯盟，菜鳥球季投出11勝3敗、防禦率1.96，飆出170次三振，獲選國聯新人王；FanGraphs推測史肯斯今年出賽31場、合計188局，投出13勝9敗、防禦率2.80，將會飆出242次三振，平均每9局K掉11.6人、奪三振率31.9%。

官網分析史肯斯本季更有能力主宰戰場，從相關數據看來也是最有價值的投手，勝投、奪三振數都在大聯盟排名第1，很有本錢挑戰三冠王。

佐佐木朗希 史肯斯 大聯盟

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