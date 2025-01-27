快訊

MLB／大谷翔平英文致詞影片驚豔粉絲 感謝美麗妻子相伴

蚵農笑了！去年遇病蟲害、颱風苦哈哈 年前質佳價揚收成好

中居正廣性醜聞引爆人事地震 富士電視台社長、會長辭職

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平二刀流推測數據 完成「30-30」加9場勝投

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平將朝MVP三連霸之路邁進。 路透社
大谷翔平將朝MVP三連霸之路邁進。 路透社

大聯盟各隊球員從2月10日起陸續進駐春訓營，官網今天列出新球季將會讓人大開眼界的10名球員， 第1個名字就提到大谷翔平，預測43支全壘打、104分打點，恢復投打二刀流後，重新站上投手丘防禦率3.48。

官網指出，每個賽季前都喜歡預測球員的表現，看看數據會出現什麼變化，是該推出2025年版本了，這些數字引用數據網站FanGraphs。

從預測內容看來，大谷新球季出賽150場，打擊率2成80、43轟、104分打點、34次盜壘成功、得123分、整體攻擊指數（OPS）0.939。

大谷去年以54轟、130分打點奪下國聯雙冠王，加上59次盜壘成功，成為史上首位締造「50-50」紀錄的球員，今年推測全壘打數只輸洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）3支，在大聯盟排名第2，也和皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）成為僅有3人完成「30-30」。

另外，大谷重新登板先發，預測出賽21場、合計120.2局，投出9勝6敗、防禦率3.48，將會飆出141次三振，平均每9局K掉10.5人次。

大聯盟 拉米瑞茲

延伸閱讀

MLB／水原一平哭窮求緩刑 控被大谷壓榨：薪水又低工時又長

MLB／大谷翔平驚人效應 代言茶飲銷售暴增5倍

MLB／「我是大谷」！水原一平轉帳詐騙對話公開 求處刑期近5年

MLB／令和怪物經濟效益127億日圓 大谷翔平高達1168億

相關新聞

MLB／大谷翔平二刀流推測數據 完成「30-30」加9場勝投

大聯盟各隊球員從2月10日起陸續進駐春訓營，官網今天列出新球季將會讓人大開眼界的10名球員， 第1個名字就提到大谷翔平，...

MLB／官網評論鈴木一朗進名人堂意義重大 未來改用這個名稱更合適

水手隊退役球星鈴木一朗進入美國棒球名人堂，成為亞洲球員第1人，大聯盟官網今天指出，隨著他成為名人堂的一員，這個機構的發展...

MLB／大谷翔平英文致詞影片驚豔粉絲 感謝美麗妻子相伴

美國棒球記者協會（BBWAA）紐約分會年度晚宴於近日在紐約舉行，洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平榮獲2024年國聯年度MVP，由於洛杉磯野火的影響和個人因素，他無法親自出席。大谷特地製作一段約2分40秒的

MLB／佐佐木朗希被預言旅美首季10勝 官網形容「三振藝術家」

「令和怪物」佐佐木朗希即將展開首次道奇隊春訓，迎接第1個大聯盟球季，美國權威數據網站FanGraphs推測這位23歲日籍...

MLB／去年牛棚26場救援失敗太傷 小熊從太空人挖進普雷斯利

大聯盟各隊春訓倒數，小熊、太空人隊今天完成重大交易，36歲老將普雷斯利（Ryan Pressley）從美聯轉戰國聯，可望...

MLB／道奇構建豪華先發輪值 數據專家預測有望寫空前記錄

去年拿下世界大賽冠軍的洛杉磯道奇，為了瞄準衛冕大業，在休賽季持續大手筆補強陣容。特別是針對先發投手戰力，先後引進塞揚巨投史奈爾（Blake Snell）以及來自日本年僅23歲的「令和怪物」佐佐木朗希。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。