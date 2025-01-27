MLB／官網評論鈴木一朗進名人堂意義重大 未來改用這個名稱更合適

水手隊退役球星鈴木一朗進入美國棒球名人堂，成為亞洲球員第1人，大聯盟官網今天指出，隨著他成為名人堂的一員，這個機構的發展邁出重要一步，更合適的名稱已經出現，就是「國際棒球名人堂」。

鈴木一朗在這次名人堂票選拿到393票，只有一票沒投給他，「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）質疑跑票者的心態，發文直嗆：「自己站出來吧，你這個笨蛋。」

官網今天報導鈴木一朗進入名人堂對過去、未來亞洲球員的意義，特別強調這是「跨越太平洋」最有意義的象徵；他在2001年從水手起步，成為第11位登上大聯盟的日本球員、也是首位野手，赴美首季奪下美聯新人王和MVP，讓大聯盟球團更積極物色並簽下日本職棒球員。

官網指出，名人堂將於7月27舉行鈴木一朗入堂儀式，「我們看到一種趨勢的延續，這座大廳愈來愈能反映更廣泛（非白人）棒球人口」，有37名成員大部分或完全憑藉黑人聯盟的實力入選，其中大多數在過去20年受到歡迎，2011年拉丁裔球員也從10人增至20人。

道奇隊在過去兩季以破紀錄合約簽下大谷翔平、山本由伸，今年又有佐佐木朗希加盟，從日職前進大聯盟之路已經很合理，這在30年前是無法想像的事。

官網回顧野茂英雄、朴贊浩都是跨海挑戰大聯盟的先驅，道奇前任老闆歐馬力（Peter O’Malley）當初希望透過吸收不同背景的球員發展這項運動，朴贊浩2001年以道奇隊球員身分入選明星隊、在大聯盟打拚17年；野茂並非第1位從日職轉到大聯盟的球員，但1995年奪下國聯新人王，龍捲風投球威力風靡全美，成為令人難忘的超級巨星。