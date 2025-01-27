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MLB／去年牛棚26場救援失敗太傷 小熊從太空人挖進普雷斯利

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
36歲老將普雷斯利從美聯轉戰國聯，可望成扛起小熊「守護神」重任。 美聯社
36歲老將普雷斯利從美聯轉戰國聯，可望成扛起小熊「守護神」重任。 美聯社

大聯盟各隊春訓倒數，小熊、太空人隊今天完成重大交易，36歲老將普雷斯利（Ryan Pressly）從美聯轉戰國聯，可望成扛起小熊「守護神」重任。

普雷斯利2013年從雙城隊起步，2018年季中被交易至太空人，生涯12年都在美聯戰場，623場出賽專職後援，投出35勝36敗104中繼112救援、防禦率3.27，2021到23年擔任太空人守護神，去年讓給海德（Josh Hader）。

小熊連續4年未進季後賽，去年戰績83勝79敗，在國聯中區和紅雀隊並列第2，牛棚26場救援失敗對球隊很傷，現在就等普雷斯利體檢過關，合約正式生效。

普雷斯利本季年薪1400萬美元，放棄合約中不可交易條款，太空人也會負擔部分薪水，小熊則是送出一位40人名單之外的潛力新秀。

小熊官網指出，去年進入開季名單的8名後援投手已有6人不在隊上，上賽季前幾個月傷病和糟糕的表現交織在一起，迫使球團高層尋找的解決方案，菜鳥投手霍奇（Porter Hodge）季末成為守護神，奪下9場救援成功讓人印象深刻。

小熊 牛棚 雙城

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