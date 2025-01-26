MLB／道奇構建豪華先發輪值 數據專家預測有望寫空前記錄

去年拿下世界大賽冠軍的洛杉磯道奇，為了瞄準衛冕大業，在休賽季持續大手筆補強陣容。特別是針對先發投手戰力，先後引進塞揚巨投史奈爾（Blake Snell）以及來自日本年僅23歲的「令和怪物」佐佐木朗希。

搭配有望回歸投手丘的大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、剛索林（Tony Gonsolin）等，構建出一套華麗的先發輪值陣容。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）的分析，這個豪華輪值有望在新賽季締造史上首見的紀錄。

The Dodgers potential starting rotation is STACKED 😮‍💨 pic.twitter.com/FQqWiX3bN7 — MLB (@MLB) 2025年1月18日

藍斯是依照大聯盟專業數據平台「FanGraphs」的預測，認為佐佐木朗希、史奈爾和葛拉斯諾的單季三振率均有望突破30%，且投球局數將達到75局以上。

藍斯指出，在大聯盟歷史上，從未有任何球隊在單一賽季中擁有3位達此成績的投手。如果系統預測成真，這將是前所未見的壯舉。

另一方面，先前藍斯曾在社群平台上提到，道奇3位日籍投手有望組成三振能力出色的連線組合。系統預測佐佐木朗希有望飆出190次三振，山本由伸是167次三振，大谷翔平則是163次三振。