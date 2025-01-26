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MLB／水原一平竊取大谷鉅款遭控多項重罪 妻子求減刑：丈夫是善良的人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
水原一平因竊取大谷翔平近1700萬美元被控多項重罪。 美聯社
水原一平因竊取大谷翔平近1700萬美元被控多項重罪。 美聯社

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平的前專屬翻譯水原一平，因涉嫌竊取大谷近1700萬美元（約新台幣5.57億）以償還賭債，目前正接受美國聯邦法院的審判。水原被控涉及銀行詐欺等多項重罪，檢方建議判處4年9個月的有期徒刑，並要求賠償大谷1697萬美元。

不僅是水原一平寫了一封文情並茂的信希望減輕刑責，水原一平的妻子向法院提交了一封請求減刑的信件，懇求法庭酌情處理，信中也詳述丈夫的本性善良，以及工作壓力帶來的影響。

「我已經失去了父母和其他家人，現在我的丈夫是我唯一的家人。自從我們相識以來，我們共同度過了艱難的時刻，也分享了許多幸福的瞬間。失去他，對我來說將是無法想像的痛苦。」

水原一平(左)與妻子昔日和大谷、山本合影。圖截自大谷翔平IG
水原一平(左)與妻子昔日和大谷、山本合影。圖截自大谷翔平IG

水原一平的妻子坦承丈夫犯下了錯誤，但強調他的行為並非出於自私的動機。「我的丈夫明白他的行為是無法被原諒的，但這並不是因為他貪婪或放縱。我認為他當時的精神狀態並不健康。」她進一步提到，水原的工作壓力巨大，幾乎全年24小時隨時待命，長期在身心達到極限的情況下，仍努力支撐並保護家庭。

「即使身心已達到極限，他仍然全力以赴，支撐我們的家庭。而我卻未能察覺他的痛苦，未能在他最需要的時候給予支持，這讓我深感後悔。」

除了妻子外，水原的父母也向法庭提交了一封信，信中表示：「想到可能失去我們的兒子，每一天我的心都在疼痛。他是我們唯一的孩子，過去他無數次幫助我們。他是我們家庭中非常重要的一部分。我知道一平必須為他的錯誤付出代價，但這些錯誤並不能定義他真正的本性。他是一個真正善良的人，希望法庭能夠考慮他的整體人生。」

水原一平。 美聯社
水原一平。 美聯社

水原的妻子也補充道：「我的丈夫本性善良，他絕不會刻意欺騙或傷害他人。他是一個體貼且充滿同情心的人。我深信他不會再犯同樣的錯誤。他正面對自己的行為，並深刻反省。」

水原一平的辯護律師主張，考慮到案件的具體情況，建議將刑期減至1年6個月。檢方則認為，水原的行為造成了嚴重的財務損失，應給予嚴懲。

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