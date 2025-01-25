MLB／拒絕海盜超誘人條件 小球迷想拍賣史肯斯初登板簽名卡

知名球員卡片公司《Topps》推出全球僅一張的海盜新人王史肯斯（Paul Skenes）簽名球員卡，最終由一名11歲幸運兒抽出。對此，海盜和史肯斯女友鄧恩（Olivia Dunne）開出誘人「灑必死」希望交換卡片，但這位小球迷在今天正式拒絕，並決定拍賣該卡片。

史肯斯。 路透社

《Topps》本次與大聯盟合作，推出史肯斯初登板紀念補丁卡片，上頭還有本人親簽。而史肯斯大聯盟菜鳥球季的鬼神表現，更讓這張球員卡價值連城。

海盜在消息發布不久便提出許多條件，希望能換回該卡，包含30年本壘後方季票2張、參加30場海盜退役球員在主場舉辦的壘球賽、春訓受邀導覽等，更能直接和史肯斯本人會面並獲得2件簽名球衣，史肯斯的體操選手女友鄧恩也加碼，邀請幸運兒一同在包廂中欣賞賽事。

An 11-year-old collector just pulled the Paul Skenes 1/1 Debut Patch card!



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即便海盜球團寄出優渥條件，但《Topps》公司宣布，這名洛杉磯的11歲小球迷並不打算交換，而是選擇將其發布在拍賣網上拍賣。對此海盜球團雖然表示遺憾，但也提到還是希望邀請他新賽季到主場觀賽。

史肯斯在2023年選秀以狀元之姿加入海盜，在小聯盟不到1年就迎來初登板，去年出賽23場都是先發，戰績11勝3敗，主投133局狂飆170K，防禦率是極低的1.96，相當恐怖。統治賽場的表現讓他拿下國聯新人王外，在國聯塞揚的投票中也高居第3。