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MLB／入札截止前終於壓線簽約！小笠原慎之介2年350萬美元加盟國民

聯合新聞網／ 綜合報導
小笠原慎之介在入札期限截止前，以2年350萬美元加盟壓線加盟國民。 美聯社
小笠原慎之介在入札期限截止前，以2年350萬美元加盟壓線加盟國民。 美聯社

日職中日龍隊明星左投小笠原慎之介休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，原先傳出有5隊感興趣，但一直沒有結果。直到今天終於在入札期限截止前，壓線和國民達成協議，以2年350萬美元（約台幣1.1億）加盟，新賽季將身穿16號戰衣。

小笠原慎之介在去年12月11日確定正式入札，不料行情卻乏人問津，一直到今天截止日的日本時間早上7點前，國民才以2年350萬美元合約壓線簽下這位日籍強投，本季薪資150萬美元，下季則為200萬美元。

27歲的小笠原慎之介於2015年選秀成為中日龍第一指名球員，本季先發出戰24場戰績5勝11敗，主投144.1局能送出82K，防禦率是偏低的3.12，他的主要武器為變速球、彈指曲球、滑球等球種，並且上季最高球速為153公里。

小笠原慎之介成為今年第3位透過入札制度挑戰大聯盟並成功簽約的日本投手。「令和怪物」佐佐木朗希以小聯盟合約加盟道奇，「虎之潛水艇」青柳晃洋同樣以小聯盟約前往費城人。

至於老大哥菅野智之則用海外自由球員身份與金鶯簽下1年1300萬美元（約台幣4.2億）合約。

MLB 國民 小笠原慎之介

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