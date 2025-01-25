MLB／水原一平哭窮求緩刑 控被大谷壓榨：薪水又低工時又長

大谷翔平前翻譯水原一平因竊取大谷近1700萬美元（約新台幣5.5億）償還賭債遭開除，還需要面對量刑最多4年9個月。在2月6日聽取法官宣布刑期前，水原就透過律師向法院求情，同時指控在大谷身邊工作壓力過大，工時長薪資又低，不得以才染上賭博。

水原一平在求情信中提到，他必須身兼多職包辦大谷翔平的各種瑣事，例如司機、訓練師、廚師、場外翻譯等，工作繁忙讓他無法抽空休息，甚至一年之中僅年初能放4天假。並且由於時差問題，若需要接洽日本方的工作，深夜也必須隨時待命，「我經常在午夜後還是要通電話，導致睡眠不足。」

此外，身為翻譯不能夠住的離大谷翔平太遠，但洛杉磯的消費水平相當高，而大谷支付給水原一平的薪資卻相當少，「大谷支付我10月至1月的月薪約40萬日元（約2500美元），2月至9月因為是休賽季，改為僅支付約2萬日元（約125至130美元），全年總計約11000美元。」即便加上球隊支付的薪水，水原依然相當拮据。根據美媒《The Athletic》報導，天使時代的水原年薪8.5萬美元（約台幣278萬），2022年則漲到25萬美元（約台幣818萬），前往道奇後更翻倍到50萬美元（約台幣1637萬）。

水原一平因透過律師向法院求情緩刑，同時指控在大谷翔平身邊工作壓力過大，工時長薪資低。 美聯社

最終在壓力和經濟的驅使下，水原一平才試圖透過賭博擴大資金，沒想到適得其反。不過，根據報導，大谷翔平會支付薪資中的1％給水原，以上季在道奇實領200萬美元（約台幣6.5億）的情況來看，水原能夠獲得至少2萬美金（約台幣65萬），總體薪資則是領70萬美元（約台幣2300萬）。

而水原一平的說辭讓網友相當不買單，許多人認為大谷翔平不會這麼吝嗇，「之前水原說治療牙齒要6萬美金大谷直接丟給他」、「大谷甚至送給他一輛保時捷過。」